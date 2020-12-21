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Новосибирского пенсионера-расчленителя отправят в психбольницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Пенсионер убил и расчленил односельчанина в Новосибирской области, в его доме нашли скелеты еще двух убитых людей, экспертиза признала его психически больным, сообщил СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 16 апреля 36-летний житель села Северное ушел из дома и больше на связь с родными не выходил. Выяснилось, что он пришел к своему 66-летнему знакомому. Во время пьянки возник конфликт, пенсионер зарезал молодого собутыльника ножом. Затем он расчленил тело и спрятал в выгребной яме. Тело нашли.

Под полом дома у пенсионера также обнаружили скелеты двух мужчин. Одного он убил в 2017 году, а другого 8 марта этого года. Со всеми пенсионер выпивал, ссорился, а затем убивал ножом.

«Обвиняемый, согласно заключению экспертизы, признан страдающим хроническим психическом расстройством. Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении фигуранта принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении.

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