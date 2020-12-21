Ученые предположили, что древние люди впадали в спячку

Древние люди могли впадать в спячку, чтобы пережить суровые зимы, такую гипотезу выдвинули европейские ученые — работа опубликована в журнале L'Antropologie.

Антропологи проанализировали кости, принадлежащие 29 древним людям с севера Испании. Их возраст оценили в 400 тысяч лет. Исследование показало, что многие из них страдали от болезней, связанных с недостатком витамина D, например, рахита.

Также рост костей прерывался каждый год на несколько месяцев. То же самое можно наблюдать у животных, впадающих в спячку, — пещерных медведей.

По предположению ученых, окрестности пещеры Сима-де-лос-Уэсос не могли обеспечить древних людей достаточно жирной пищей для выживания в морозы. Такое умение сохранялось у гоминидов на протяжении 50 тысяч лет. Спячка была для них единственным способом выжить.