Воспитанника детдома нашли мертвым в Томской области

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Томской области по факту гибели 15-летнего воспитанника Тунгусовского детского дома-интерната.

О гибели подростка сообщило в понедельник СУ СКР по Томской области. Подробности дела следствие не раскрывает.

«По предварительным данным, 19 декабря 2020 года в помещении группы ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в Молчановском районе Томской области было обнаружено тело 15-летнего воспитанника указанного учреждения», – говорится в сообщении.

Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.