Вышел трейлер сериала «Пассажиры» с Кириллом Кяро

Новый сериал расскажет несколько историй умерших людей, у которых остались незавершенные дела. Герой Кирилла Кяро станет для «Пассажиров» проводником в другой мир.

Сериал «Пассажиры» — это история из восьми новелл о таксисте Андрее, рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х. Чтобы сесть в его авто нужно умереть.

Пассажирами Андрея становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе тяжелым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси и перевозчик душ будут продолжать свой путь.

Кроме Кяро в сериале снялись Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Анатолий Белый, Егор Губарев, Юлия Ауг, Анастасия Уколова и другие.

Сериал «Пассажиры» выйдет с 24 декабря в онлайн-кинотеатре START.