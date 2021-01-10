Новосибирская область получит 7 млрд на детский реабилитационный центр

Новосибирская область получит 7,6 миллиарда рублей на создание детского реабилитационного центра в Барышевском сельсовете, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Постановление правительства предусматривает в 2020-2024 годах выделить деньги из федерального бюджета в размере более 7,6 миллиарда рублей на проектирование и строительство в Барышевском сельсовете детского реабилитационного центра на 300 коек. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

«В новом центре будут восстанавливаться ребята с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. Дети смогут находиться в нем вместе с родителями. Это не только благоприятно скажется на эмоциональном состоянии маленьких пациентов, но и позволит обучить их родителей реабилитационным методикам, которые затем можно будет применять в домашних условиях», – говорится в сообщении.

В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажёрами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажёрах и в специальных бассейнах). При центре создадут клиническую базу, где студенты смогут проходить практическую подготовку, а специалисты – повышать квалификацию.