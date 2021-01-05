Строительство инфекционной больницы запланировали в Новосибирске

Федеральные власти приняли предложение правительства Новосибирской области построить в Новосибирске новую инфекционную больницу на 500 коек. Рекомендацию о выделении средств на строительство внесли в постановление о принятии федерального бюджета на 2021- 2023 годы.

«Наша задача в кратчайшие сроки сделать привязку, получить экспертизу. Думаю, что мы за первый, максимум второй квартал 2021 года это сделаем, и будем обращаться в правительство, в Госдуму РФ с просьбой выйти на поправки, и начать финансировать стройку уже в следующем году», – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Предполагается, что больница будет аналогична проекту, который реализовали в Казани в 2020 году. Это может ускорить утверждение проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость строительства – 4,5 миллиарда рублей.