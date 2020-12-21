Байкальскую лиственницу признали старейшим деревом России

Специалисты Центра древесных экспертиз признали лиственницу «Страж Ольхона» с побережья Байкала самым старым деревом России. Ее возраст достиг 777 лет, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Самым древним деревом признана лиственница «Страж Ольхона» возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна «Одинокий воин» возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон.

Кроме ольхонских деревьев в список пяти старейших деревьев из национального реестра вошли сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана.

Для того, чтобы подтвердить или узнать точный возраст деревьев, специалисты выезжали в регионы и обследовали уникальные старовозрастные деревья с помощью специальных приборов. Техника для обследования, также как и сами деревья уникальна – она позволяет получить полные данные о состоянии дерева и далее составить план ухода и оздоровления, без травмирующего вмешательства.