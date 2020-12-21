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Дольщица «Новомарусино» подала в суд на новосибирское правительство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дольщица «Новомарусино» Ярославна Евгенова подала иск в суд на новосибирское правительство из-за бездействия, также в качестве ответчиков привлечены региональный и московский фонды помощи дольщикам, в понедельник Sibnet.ru сообщила истец.

Дома в микрорайоне «Новомарусино» должны были сдать еще в 2016 году. Застройщика признали банкротом, без жилья остались 800 дольщиков. Новосибирские власти пообещали, что достройка домов начнется в 2021 году, но это невозможно из-за того, что земля под домами в залоге у «Промсвязьбанка». Дольщики уверены, что история с залогом — предлог для отсрочки решения по долгострою.

«К правительству Новосибирской области требование, чтобы они подали ходатайство (в Фонд). Это иск на бездействие властей. К ППК Фонду, чтобы нас включили в наблюдательный совет. К новосибирскому фонду, чтобы провели строительную экспертизу 1 и 5 дома, скорее всего экспертиза покажет, что их нельзя достраивать, на чем настаивают власти», — сказала Евгенова.

Ранее дольщики говорили, что готовы на денежную компенсацию от «Фонда», так как недострои построены с нарушениями. Дзержинский районный суд Новосибирска начнет рассматривать иск 12 января 2021 года.

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