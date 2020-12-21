Сбежавшую из новосибирской больницы летом девочку нашли в Кемерове

Девочка-подросток сбежала из новосибирской больницы в июне, ее нашли живой и здоровой в Кемерове – она пояснила, что решила жить самостоятельно, сообщило в понедельник СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, 17-летняя девочка сбежала из больницы скорой помощи № 2 в Октябрьском районе 19 июня. С тех пор о ней ничего не было известно.

«Несовершеннолетняя жива и здорова. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении девочки не имеется. Ее местонахождение было установлено в городе Кемерово», – сказано в сообщении.

В ходе допроса девочка пояснила, что ушла, чтобы жить самостоятельно. Подростка передали законному представителю.