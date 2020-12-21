Сильные снегопады и метели придут в Новосибирск в середине недели, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Происходит острое противостояние арктических воздушных масс, которые оккупировали северо-запад Томской и Новосибирской областей, и волновых возмущений, связанных с атлантической циркуляцией. Это противостояние выливается в сильные снегопады, метели, порывистые ветры», — сказал Ягудин.

Он отметил, что в Новосибирске температура воздуха 22 и 23 декабря составит ночью 17-19 градусов мороза, в пригороде до 23 градусов мороза, днем — 15 градусов мороза. 24 декабря станет теплее, температура воздуха днем составит 7-10 градусов мороза.