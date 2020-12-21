Уходящий год ударил по доходам трети работающих россиян

Почти треть трудоустроенных россиян (32%) понесли убытки в своих доходах в 2020 году — в прошлом году об этом сообщали только 7% работающих жителей России, говорится в исследовании международной рекрутинговой компании Hays.

Согласно данным опроса, 15% россиян заявили о сокращении доходов более чем на 21%, а 8% респондентов отметили, что их доходы упали на 11-20%, еще у 9% рассказали о снижении на 5-10%. При этом по итогам 2019 года о сокращении своих доходов сообщали только 7% участников аналогичного опроса, приводит РБК результаты исследования.

Порядка 19% из тех россиян, у которых упали доходы, сообщили что уволились по собственному желанию. Еще 18% рассказали о сокращении зарплат, 14% — об уменьшении бонусов на работе, 11% о смене места деятельности на менее доходное.

Большинство участников опроса (59%) ожидают, что их доходы вырастут в 2021 году, 33% респондентов полагают, что их заработки никак не изменятся, а 8% ждут дальнейшего снижения.