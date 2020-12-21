Водитель «Волги» погиб после ДТП со снегоуборщиком в Новосибирске

Водитель «Волги» погиб, столкнувшись со снегоуборочным погрузчиком в Новосибирске в понедельник, сообщает УГИБДД по городу.

В 10.40 по местному времени 68-летний водитель ехал на автомобиле «Волга» по улице Ватутина, со стороны улицы Немировича-Данченко, в сторону улицы Мира. Недалеко от «Меги» он столкнулся с фронтальным погрузчиком, который осуществлял уборку снега вдоль проезжей части.

«В результате ДТП водитель "Волги" получил травмы несовместимые с жизнью (погиб), его пассажирка 1957 года рождения доставлена с тяжелыми травмами в больницу», — говорится в сообщении.