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Электромобиль «Кама-1» восхитил зарубежные СМИ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КамАЗ

Европейская пресса положительно оценила внешность и характеристики электромобиля «Кама-1» от КамАЗа.

«Аккуратный и стильный городской автомобиль с нулевым уровнем выбросов», — написало о «Каме» итальянское издание Insideevs.it.

Положительные впечатления произвел факт, что в автомобиле будет автопилот третьего уровня. Экстерьер «Камы-1» автор материала окрестил «советской интерпретацией электрического Fiat 500».

Немецкое издание Motor1.com назвало набор опций российского электромобиля «удивительно хорошим», а зафиксированный на ступице тачскрин мультимедиасистемы посчитали дизайнерской «фишкой». Отдельно обозначена «чрезвычайно низкая» цена российского электромобиля — от 11 тысяч евро. Отмечается, что европейские конкуренты минимум вдвое дороже.

«Кама-1» — трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер. Его длина составляет 3,4 метра, ширина — 1,7 метра, высота — 1,6 метра, клиренс — 160 миллиметров. Авто может проехать до 250 километров без подзарядки.

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