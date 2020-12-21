Ростелеком объявил новогоднюю распродажу смартфонов

Ростелеком объявил акцию «Новогодняя распродажа 2020». Любой желающий может купить смартфоны в центрах продаж или на сайте со скидкой до 60%.

Скидки предоставляются на смартфоны Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor. Распродажа началась 10 декабря и закончится 10 января 2021 года. Приобрести товар можно в интернет-магазине.

Для этого нужно выбрать аукционный смартфон, убедится что он есть в салонах Ростелекома в городе, из которого сделан заказ, положит в корзину. Оплатить можно картой или наличными в салоне Ростелекома.

Можно приобрести смартфон сразу в центре продаж и обслуживания. Покупателю необходимо сообщить консультанту, какой смартфон нужен, оформить заказа и рассчитаться. Покупку можно оформить в кредит.