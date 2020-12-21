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Склад алкоголя вспыхнул в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Крупный пожар произошел на складе алкогольной продукции на улице Высоцкого в Томске утром в понедельник, сообщило ГУ МЧС по Томской области.

По информации ведомства, возгорание в металлическом ангаре по адресу: улица Высоцкого, 31/1, строение 3, произошло в понедельник в 7.49 по местному времени (3.49 мск). Там находится склад алкогольной продукции.

Пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. К 9.01 по местному времени удалось ликвидировать открытое горение, сейчас идет проливка конструкций. В тушении участвовали более 30 человек и девять единиц техники.

В результате обгорели продукция, а также погрузчик и грузовой автомобиль. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

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