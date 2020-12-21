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Ученые воссоздали внешность древнего омича

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые сделали графическую реконструкцию лица по черепу мужчины, найденному на святилище городища Большой Лог, которая позволила впервые представить особенности внешности носителя кулайской культуры из Омского Прииртышья, об этом написал журнал Клуб National Geographic.

Кулайская историко-культурная общность была распространена на современной территории Западной Сибири в период с середины I тысячелетия до нашей эры по середину I тысячелетия нашей эры. Данных, позволяющих охарактеризовать облик ее населения, очень мало.

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Сделать это ученым из тюменского Института проблем освоения Севера СО РАН помог череп, найденный на святилище городища Большой Лог. Установлено, что он принадлежал мужчине 40-50 лет, типичному представителю кулайской культуры.

«Полученное изображение представляет собой портрет зрелого мужчины с высоким широким лицом, наклонным лбом, широкими скулами и невыступающим подбородком. Нос высокий, широкий, с прямым профилем и приподнятым кончиком, имеет слабую асимметрию, верхняя складка века нависает на внешние углы глаз. Рот небольшой, губы средней толщины», –написали  исследователи.

Кроме того, на черепе ученые обнаружили два отверстия – вероятнее всего, это посмертные трепанации. Отсутствие следов заживления свидетельствует о том, что манипуляции проводились на отделенном от тела черепе, на котором отсутствовали мягкие ткани. Возможно, что это указывает на использование черепа в ритуально-магических действиях.

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