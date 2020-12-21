Служба безопасности Лободы накажет виновников за удаленное «moLOko»

Певица Светлана Лобода выпустила клип на песню «Молоко» в пятницу, а в ночь с субботы на воскресенье видео удалили с YouTube. Сейчас ролик восстановлен, но артистка пообещала наказать виновных.

В клипе связано несколько женских поколений, которые передают друг другу некую заповедь: сохранять огонь в глазах, что бы не случилось. Это правило помогает девушке выжить в любой ситуации. Весь клип построен на танце в стиле контемпорари.

Премьеру «Молока» омрачило внезапное удаление видеоролика с YouTube. «Это видео заблокировано, так как пользователь SME подал в отношении него жалобу за нарушение авторских прав», — говорилось в сообщении YouTube.

Вечером в воскресенье Лобода написала в Instagram, что проблема решена и клип снова находится в общем доступе. Служба безопасности певицы разбирается с происшествием. «Виновные понесут наказание»,— написала артистка.

Клип «moLOko» снял режиссер Алан Бадоев. Клипмейкер известен работой со многими артистами, и только за последний год снял такие клипы как «Девочка танцуй» для Artik & Asti, «Credo» и «ЯТЛ» для Zivert, «Новый Рим» для Лободы. Поэтому у поклонников певицы заранее был повышенный интерес к новой музыкальной работе.