Бурков заявил в Москве о дорогом жилье в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, глава региона заявил о высокой цене жилья, которая тормозит реализацию социальных программ.
По словам Буркова, в регионе стоит вопрос об увеличении средств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации региона.
«При методике расчета учитывается наличие исторических поселений федерального значения и численность жителей в монопрофильных муниципальных образованиях. Данным условиям соответствуют далеко не все субъекты нашей страны, из-за чего создается неравное положение при распределении средств. Кроме того, не учитывается фактор наличия городов-милионников», – сказал губернатор.
Еще одной темой для обсуждения стало утверждение новой методики определения норматива стоимости квадратного метра жилья.
«Сегодня показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра для Омской области установлен в размере 38 961 рубль. А фактически сложившаяся рыночная цена – в среднем 46 821 рубль. Данное обстоятельство тормозит реализацию социальных программ. В первую очередь это влияет на приобретение и строительство жилых помещений при формировании спецжилфонда для льготников и переселении из аварийного жилья», – подчеркнул Бурков.
Файзуллин пояснил, что минстрой прорабатывает этот вопрос совместно с министерством финансов.