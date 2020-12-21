НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Бурков заявил в Москве о дорогом жилье в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, глава региона заявил о высокой цене жилья, которая тормозит реализацию социальных программ.

По словам Буркова, в регионе стоит вопрос об увеличении средств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации региона.

«При методике расчета учитывается наличие исторических поселений федерального значения и численность жителей в монопрофильных муниципальных образованиях. Данным условиям соответствуют далеко не все субъекты нашей страны, из-за чего создается неравное положение при распределении средств. Кроме того, не учитывается фактор наличия городов-милионников», – сказал губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМинстрой спрогнозировал рост цен на жилье

Еще одной темой для обсуждения стало утверждение новой методики определения норматива стоимости квадратного метра жилья.

«Сегодня показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра для Омской области установлен в размере 38 961 рубль. А фактически сложившаяся рыночная цена – в среднем 46 821 рубль. Данное обстоятельство тормозит реализацию социальных программ. В первую очередь это влияет на приобретение и строительство жилых помещений при формировании спецжилфонда для льготников и переселении из аварийного жилья», – подчеркнул Бурков.

Файзуллин пояснил, что минстрой прорабатывает этот вопрос совместно с министерством финансов.

Еще по теме
Новостройки в Новосибирске обогнали в цене «вторичку»
Заброшенное здание Минобороны взорвали в Норильске. ВИДЕО
Дольщица «Новомарусино» села голодать возле здания полпредства в СФО
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье
смотреть все
Экономика #Квадраты
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден ответит ударом на «российские» кибератаки
•
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Дании и Нидерландах
•
Кораблям ВМС США приказали действовать жестко против России
•
«Великое соединение» Юпитера и Сатурна состоится 21 декабря
Подробности
•
Когда работаем и отдыхаем в 2021 году. ИНФОГРАФИКА
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Интересно и бюджетно: как подтянуть школьника по учебной программе
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Травников пригрозил новыми ограничительными мерами из-за очередей в ТЦ
Сибирь 21.12.2020 12:25
Водитель «Волги» погиб после ДТП со снегоуборщиком в Новосибирске
Сибирь 21.12.2020 12:19
Склад алкоголя вспыхнул в Томске
Сибирь 21.12.2020 11:58
Финалист шоу «Голос» выступит в Новосибирской филармонии
Сибирь 21.12.2020 11:51
Самое популярное
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
3681
ТНТ закрыл телевизионное шоу «Дом-2»
3013
Появился новый штраф для водителей
2813
Прокуратура потребовала запрета популярного аниме
2808
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден ответит ударом на «российские» кибератаки
•
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Дании и Нидерландах
•
Кораблям ВМС США приказали действовать жестко против России
•
«Великое соединение» Юпитера и Сатурна состоится 21 декабря
Как это работает
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Интересно и бюджетно: как подтянуть школьника по учебной программе
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Когда работаем и отдыхаем в 2021 году. ИНФОГРАФИКА
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Чубайс указал на провал России в электроэнергетике
33
Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма
30
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
26
Россия испытала самый мощный в мире ракетный двигатель
24
Путин заявил о рисках конфликтов у границ России
23