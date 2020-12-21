Губерниев пообещал 100 тысяч первому завоевавшему медаль биатлонисту

Телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев заплатит 100 тысяч российскому биатлонисту, который первым попадет на подиум в текущем сезоне.

Сейчас у сборной России антирекорд – 38 гонок подряд без подиумов. В этом сезоне россияне ни разу не попадали в призы на Кубке мира.

«Спортсмен, который принесет России ближайшую медаль, получит 100 тысяч рублей. Если медаль будет в эстафете, то сумма поделится на четверых», — пообещал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Губерниев также пообещал съесть ботинок, если антирекорд российских биатлонистов продлится и отечественные спортсмены проведут 50 гонок без медалей. При этом одно пари он уже проиграл и после завершения женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене был вынужден жевать варежку.