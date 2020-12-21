Пассажиры автобуса пострадали после ДТП с грузовиком в Красноярске

Автобус врезался в остановившийся из-за поломки грузовик, 16 пассажиров после аварии обратились за медицинской помощью, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса ПАЗ ехал по Октябрьскому мосту. Он врезался в автомобиль МАЗ, водитель которого остановился из-за поломки. В результате аварии за медицинской помощью обратились 16 пассажиров, водитель автобуса не пострадал.

В отношении водителя грузового автомобиля составлен ряд административных материалов, в том числе и за не выставленный знак аварийной остановки в соответствии с ПДД.