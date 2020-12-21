Известный фотограф снял с высоты стройку ЛДС в Новосибирске

Известный фотограф Слава Степанов снял с высоты строящийся в Новосибирске ЛДС для Молодежного чемпионата мира по хоккею.

Арену строят на левом берегу Новосибирска недалеко от остановки «Горская». Готовность новой ледовой арены – 35%. Ее планируют сдадут летом 2022 года, а Молодежный чемпионат по хоккею пройдет в 2023 году.

Новосибирские власти ранее говорили, что строительство ЛДС обойдется в 6,7 миллиарда рублей, но сумма двух этапов строительства превышает 9 миллиардов рублей.

Арена рассчитана на 10 тысяч посадочных мест и предназначена для проведения соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию и другим видам спорта. Трансформация игрового поля позволяет проводить в ЛДС концерты и другие массовые мероприятия.