Фильм «Дылда» вошел в тройку любимых картин Обамы

Российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова стал одним из любимых для бывшего президента США Барака Обамы. Об этом политик написал в Twitter.

Каждый год Обама публикует в социальной сети список фильмов, сериалов, песен и книг, которые ему он посмотрел и оценил за минувший год. «Дылду» он поставил на второе место в списке лучших картин 2020 года.

«Как и все остальные, в этом году я много сидел дома. Границы между кинотеатральными и телефильмами стерлись. Я расширил список, включив в него визуальное повествование, которое мне понравилось в этом году, независимо от формата», — написалОбама.

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На первое место в личный рейтинг экс-президент поставил «Ма Рейни: мать блюза» Джорджа Вольфа, на втором — «Дылда» Кантемира Балагова, а третья позиция у «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо.

Среди сериалов Обама выделил «Лучше звоните Солу», «Ход королевы» и «Я могу уничтожить тебя».

Фильм «Дылда» повествует о событиях в Ленинграде в 1945 году. В киноленте рассказывается история двух фронтовых подруг, которые пытаются вновь начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.

Мировая премьера «Дылды» состоялась в 2019 году на официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля. Фильм показывали в Соединенных Штатах и Канаде.