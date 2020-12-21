Презентована эмблема Молодежного чемпионата мира по хоккею

Эмблема первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, которое пройдет в Новосибирске и Омске в 2023 году, презентована в Москве, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Презентация официальной эмблемы первенства мира – одно из самых ярких событий в его подготовке. Теперь у нас появился символ, вымпел, который мы будем бережно нести, под которым будем делать все необходимое, чтобы этот Чемпионат прошёл на самом высоком уровне», – сказал глава региона Андрей Травников.

В Новосибирске и Омске для проведения чемпионата строятся новые ледовые арены. Также в Новосибирске к старту чемпионата приурочат завершение строительства станции метро «Спортивной», строительства четвертого моста через Обь и первой очереди терминала аэропорта «Толмачёво».

Новая ледовая арена в Новосибирске предназначена для проведения Международных и национальных соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию, другим видам спорта. Трансформация игрового поля позволяет проводить и культурно-массовые, концертно-развлекательные и общественные мероприятия.