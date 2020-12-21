Сборная России забрала Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла Финляндию со счетом 5:1 в заключительном матче домашнего этапа Евротура и выиграла Кубок Первого канала.

У победителей отличились Дмитрий Воронков (дубль), Вадим Шипачев, Павел Карнаухов и Андрей Кузьменко. Финны смогли ответить шайбой Харри Песонена.

Победа стала для россиян третьей подряд на турнире. Ранее команда Валерия Брагина в серии буллитов обыграла Швецию и в основное время взяла верх над Чехией.

«На третью игру стало проглядываться то, что мы хотим видеть от нашей команды. В клубах разные тактики, мы хотим играть в агрессивный атакующий хоккей. Не все сразу перестроились, но к третьей игре во многих моментах у нас получалось», — прокомментировал главный тренер национальной сборной России Брагин.

Следующим этапом Евротура станут Шведские хоккейные игры. Турнир пройдет в первой половине февраля 2021 года.