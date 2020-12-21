Врачи Центра Мешалкина удалили опухоль после операции на сердце

Врачи смогли удалить опухоль желудка у пациента после операции на сердце, главной проблемой было невозможность проводить хирургическое вмешательство из-за приема разжижающих кровь лекарств, сообщает пресс-служба Центра имени Мешалкина.

Два заболевания, тактика лечения которых противоречит друг другу: в таком положении оказался пациент 69 лет с двумя тяжелыми диагнозами – стенозом коронарных артерий и злокачественной опухолью желудка. Ранее мужчина также перенес протезирование аортального клапана сердца.

В первую очередь пациенту выполнили стентирование коронарных артерий в связи с высоким риском развития инфаркта миокарда. Ему назначили прием препаратов, препятствующих образованию тромбов (разжижающих кровь). Данный вид лечения спровоцировал кровотечение из опухоли.

Пациенту требовалась операция по удалению новообразования, но ему грозило во время вмешательства кровотечение, поэтому опухоль не удаляли.

Хирург-онколог и врачом-кардиолог Центра Мешалкина решили приостановить прием антикоагулянтных препаратов под контролем. Хирургическое лечение пациента выполнили в терапевтическое окно, когда состояние системы гемостаза пациента приемлемо для оперативного лечения, но некритично для сердечно-сосудистой системы. Промежуток составлял несколько часов.

Операция прошла успешно. Прогноз онкологического заболевания благоприятный. По оценке специалистов, 90 % пациентов с такой стадией заболевания после хирургического лечения выздоравливают полностью. После вмешательства пациент вернулся к антикоагулянтной терапии, к моменту выписки из медицинского учреждения мужчина находился в стабильном состоянии.