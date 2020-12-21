Кораблям ВМС США приказали действовать жестко против России

Военно-морские силы США примут «более агрессивную» военную стратегию против России и Китая, ставшими решительными противниками Америки, говорится в докладе Пентагона.

В документе отмечается, что Москва и Пекин стали «решительными соперниками» Вашингтона, а КНР представляет «самую серьезную долгосрочную стратегическую угрозу».

«Наши Военно-морские силы, развернутые по всему миру, ежедневно взаимодействуют с китайскими и российскими военными кораблями и самолетами», — приводит РИА Новости содержание отчета.

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Чтобы сохранить стратегическое преимущество, Вашингтон планирует модернизировать свои Военно-морские силы за счет меньших, более маневренных и даже дистанционно управляемых кораблей.

В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении США и других западных стран. При этом российское руководство отмечает растущую военную активность Вашингтона и блока НАТО у западных рубежей страны.