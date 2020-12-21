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«Великое соединение» Юпитера и Сатурна состоится 21 декабря

Источник:
ТАСС
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Фото: ESO/S. Brunier / CC BY 4.0

Жители Земли смогут 21 декабря увидеть редчайшее астрономическое событие — соединение Сатурна и Юпитера — невооруженным глазом, настолько яркими будут планеты, сообщила профессор «Сколтеха» Татьяна Подладчикова.

«Понаблюдать это удивительное астрономическое явление смогут все жители Земли после захода Солнца невооруженным глазом. Главное, чтобы была ясная и безоблачная погода, и чем темнее будет небо, тем лучше будет видно. Поскольку планеты будут находиться очень низко над линией горизонта в юго-западной части неба, лучше взобраться на холм в месте, где горизонт свободен от высоких застроек и деревьев», — цитирует ТАСС профессор.

Визуальное соединение Сатурна и Юпитера — редкое астрономическое явление, во время которого оба газовых гиганта расположены максимально близко друг к другу на небесной сфере. Из-за особенностей их движения по орбите наблюдателям на Земле кажется, что планеты так близко подходят друг к другу, что почти сливаются в единый объект, несмотря на то, что удалены друг от друга на сотни миллионов километров.

Подобные встречи Сатурна и Юпитера, как объясняет Подладчикова, происходят каждые два десятка лет, но на этот раз любителей астрономии ожидает действительно уникальное событие, ближайший аналог которого произошел в 1226 году.

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