Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Дании и Нидерландах

Мутировавший вариант коронавируса, выявленный в Великобритании, уже распространяется по всему миру, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Обнаруженная в Соединенном Королевстве мутация коронавируса также была выявлена в Дании, Нидерландах и Австралии, приводит ТАСС слова эксперта. «Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой», — отметила она.

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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что выявлен новый, мутировавший вариант коронавируса. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов.

На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен. Опасность в том, что этот штамм становится доминирующим — на него приходиться большая часть заражений.