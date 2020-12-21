Байден ответит ударом на «российские» кибератаки

Избранный президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года вместе со своими советниками рассмотрит несколько вариантов ответа на предполагаемое участие России в кибератаке на американские федеральные структуры,

Вашингтон намерен предпринять действия, которые обернутся для Москвы серьезными экономическими, финансовыми и технологическими потерями. При этом США намерены действовать так, чтобы избежать эскалации конфликта между странами, приводит РБК сообщение Reuters.

Обсуждения возможных вариантов реагирования на «российские» кибератаки между советниками Байдена сейчас носят теоретический характер, поскольку команда избранного президента пока плохо владеет ситуацией из-за отсутствия доступа к разведданным.

В качестве предполагаемых ответных действий рассматриваются усиление противодействия киберугрозам в США, ответные кибератаки, финансовые санкции.

В середине декабря американские СМИ сообщили, что хакеры из группы APT29 (также известна как Cozy Bear), якобы работающие на российскую Службу внешней разведки, взломали ряд федеральных ведомств и на протяжении нескольких месяцев имели доступ к перепискам их сотрудников.

По данным разведки, были взломаны Минфин, Госдепартамент, Министерство энергетики, Национальное управление по телекоммуникациям и информации и другие федеральные ведомства.