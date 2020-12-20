Назван способ перенести старые чаты WhatsApp на новый смартфон

Эксперт рассказал о способе, позволяющем перенести старые чаты WhatsApp на новый смартфон и он занимает всего несколько минут.

«Для того чтобы пользователь мог восстановить свои чаты на другом смартфоне, необходимо в настройках старого смартфона — если изначально не была выбрана ежедневная активация данных — сделать это перед переносом», — рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Эти действия позволят перенести в облако все данные, контент и фотографии телефона, что необходимо для дальнейшего восстановления информации.

При загрузке нового смартфона с вас запросят авторизацию по номеру вашего телефона, к которому привязан аккаунт, для дальнейшего переноса всех данных из сохраненной версии.

«Занимает все это несколько минут в зависимости от объема сохраненной информации. И, как правило, никаких проблем при этом не возникает», — резюмировал эксперт.