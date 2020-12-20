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Назван способ перенести старые чаты WhatsApp на новый смартфон

Источник:
"Прайм"
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперт рассказал о способе, позволяющем перенести старые чаты WhatsApp на новый смартфон и он занимает всего несколько минут.

«Для того чтобы пользователь мог восстановить свои чаты на другом смартфоне, необходимо в настройках старого смартфона — если изначально не была выбрана ежедневная активация данных — сделать это перед переносом», — рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Эти действия позволят перенести в облако все данные, контент и фотографии телефона, что необходимо для дальнейшего восстановления информации.

При загрузке нового смартфона с вас запросят авторизацию по номеру вашего телефона, к которому привязан аккаунт, для дальнейшего переноса всех данных из сохраненной версии.

«Занимает все это несколько минут в зависимости от объема сохраненной информации. И, как правило, никаких проблем при этом не возникает», — резюмировал эксперт.

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Топ комментариев

pepelmetal

Перед зеркалом это почаще повторяй)

pepelmetal

Очередной пшик эти "санкции" уже никто внимания не обращает на попискивание из омереги)

lala-vesta-sw-kros11

ты накладные на закупки видела

Lad1972

Честно и по существу ...маски сорваны. Иллюзии только у местныз сашек могут остаться.

лачинов

Честнее было бы сказать, что без наличия внешнего врага государству трудновато обирать налогоплательщиков.Угроза...