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Российские лыжники взяли золото на этапе Кубка мира

Источник:
«Р-Спорт»
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Фото: Fil.Al from Comox, Canada / CC BY 2.0

Лыжники сборной России Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали золото в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене.

Россияне финишировали с общим временем 15 минут 1,14 секунды, приводит «Р-Спорт» результаты россиян.

Большунов и Ретивых опередили французов Ришара Жува и Люка Шанава, занявших второе место, на 0,19 секунды. Третьими стали итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино (+0,58).

Вторая команда России в составе Артема Мальцева и Александра Терентьева заняла шестое место, отстав от победителей на 7,85 секунды.

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