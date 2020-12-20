Российские лыжники взяли золото на этапе Кубка мира

Лыжники сборной России Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали золото в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене.

Россияне финишировали с общим временем 15 минут 1,14 секунды, приводит «Р-Спорт» результаты россиян.

Большунов и Ретивых опередили французов Ришара Жува и Люка Шанава, занявших второе место, на 0,19 секунды. Третьими стали итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино (+0,58).

Вторая команда России в составе Артема Мальцева и Александра Терентьева заняла шестое место, отстав от победителей на 7,85 секунды.