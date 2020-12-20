Составлен рейтинг самых популярных подержанных иномарок

Агентство «Автостат» подсчитало, что в ноябре россияне приобрели в ноября 376 тысяч подержанных иномарок. Эксперты агентства составили рейтинг популярности бывших в употреблении иностранных авто.

Лидером по продажам оказался Ford Focus с результатом 12,3 тысячи штук. На втором месте — Hyundai Solaris (10,9 тысячи), бронза досталась Kia Rio (10,8 тысячи).

В пятерку также вошли Toyota Corolla (9,6 тысячи) и Chevrolet Niva (7,8 тысячи).

В десятке лидеров оказались Toyota Camry (7,8 тысячи штук), Renault Logan (7,5 тысячи), Volkswagen Polo (6,6 тысячи), Opel Astra (5,9 тысячи) и Skoda Octavia (5,6 тысячи).