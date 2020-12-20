Минздрав заявил о скором начале вакцинации россиян старше 60 лет

Массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

«Да, мы надеемся на это», — сказал Мурашко в интервью программе «Вести недели», отвечая на вопрос, может ли на следующей неделе начаться вакцинация пожилых россиян. По словам министра, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

«Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию», — добавил Мурашко.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину «Спутник V», разработанную Центром им. Гамалеи. Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром «Вектор». В скором ожидается регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН.