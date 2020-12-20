Три человека в «девятке» погибли после ДТП с КамАЗом под Новосибирском

Двое взрослых и ребенок в «девятке» погибли на новосибирской трассе после столкновения с КамАЗом на встречной полосе, сообщил журналистам начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В воскресенье в 13.00 на 47 километре федеральной автодороги Р-255 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» ехал из Новосибирска в сторону поселка Мошково. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем КамАЗ.



В результате ДТП на месте погибли водитель ВАЗа и два пассажира этого же автомобиля – 52-летняя женщина и десятилетний мальчик.

