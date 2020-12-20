Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда

Легендарный бразильский футболист Пеле признался, что восхищается игрой аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Месси забил гол в матче чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Этот мяч стал для аргентинца 643-м в составе «Барселоны» в официальных матчах. Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб.

«Когда ваше сердце переполнено любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель», — написал Пеле.

Он поздравил Мессии с прекрасной карьерой в «Барселоне». «Истории, подобные нашей, о долгой любви к одному клубу, к сожалению, будут встречаться все реже. Я очень тобой восхищаюсь», — добавил бразилец.

Месси 33 года, он является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом. Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.