Жители России перечислили лучшие подарки на Новый год

Большинство россиян лучшим подарком на праздник считают деньги, говорится в исследование банка «Русский стандарт», одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров.

«На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5% респондентов ответили: "деньги". На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. На третьем — презенты для души, которые принесут положительные эмоции (23%)», — приводит ТАСС исследование банка.

При этом получают по праздничному поводу наличные, на которые впоследствии сами покупают себе желаемое, большинство опрошенных — 63%. Полезные презенты достаются 22% респондентов, подарок для души —14%, предоплаченная карта или сертификат – 2%.

Отдельно респондентам был задан вопрос о самом запоминающемся подарке, ответ на который предлагался в свободной форме. Так, в числе прочих незабываемых подарков респонденты перечислили: «поездка в Турцию как подарок самой себе», «сюрприз от друзей», «101 роза», «рисунки от детей», «автомобиль», «билеты в театр», «гаджеты последних моделей».