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ВОЗ изучит новый опасный штамм коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © sputnikvaccine.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала информировать общественность характеристиках и любых последствиях нового штамма короновируса из Великобритании, когда больше о нем узнает.

В понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что выявлен новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов.

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«Мы находимся в тесном контакте с властями Великобритании по вопросам нового варианта коронавируса. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований. Мы будем сообщать государствам-членам и общественности актуальную информацию по мере того, как будем узнавать о характеристиках этого варианта вируса и о любых последствиях», — приводит ТАСС сообщение ВОЗ.

На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.

Тема: Распространение коронавируса
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