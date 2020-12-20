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Семья с двумя детьми пропала в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полиция ищет пропавшую из Новосибирска три дня назад семью с двумя маленькими детьми, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, возможно, семья вылетела на самолете в Москву. «Продолжаются мероприятия, направленные на установление их местонахождения. Обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь, выясняются», — сообщили в ведомстве.

По информации регионального поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина в возрасте 28 лет, его жена 30 лет, а также две их дочери в возрасте одного года и пяти лет 17 декабря уехали из Ленинского района Новосибирска на автомобиле Cadillac Escalade черного цвета. Сразу после этого они перестали выходить на связь.

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