Семья с двумя детьми пропала в Новосибирской области

Полиция ищет пропавшую из Новосибирска три дня назад семью с двумя маленькими детьми, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, возможно, семья вылетела на самолете в Москву. «Продолжаются мероприятия, направленные на установление их местонахождения. Обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь, выясняются», — сообщили в ведомстве.

По информации регионального поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина в возрасте 28 лет, его жена 30 лет, а также две их дочери в возрасте одного года и пяти лет 17 декабря уехали из Ленинского района Новосибирска на автомобиле Cadillac Escalade черного цвета. Сразу после этого они перестали выходить на связь.