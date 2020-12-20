Читинец заплатит почти 400 тысяч рублей за махинации со счетчиком

Черновский районный суд Читы взыскал более 393 тысяч рублей с местного жителя, пойманного на махинациях с прибором учета потребления электроэнергии, сообщила пресс-служба суда.

Мужчина неоднократно «подкручивал» прибор, чтобы снизить плату за электричество. Это выяснилось во время одной из проверок, проведенной в доме потребителя.

«При снятии показаний прибора учета было обнаружено кратное снижение среднемесячного потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими периодами, что вызвало обоснованные сомнения в правильности учета электрической энергии», — сообщили в пресс-службе суда.

Как выяснилось позже, мужчина вмонтировал в счетчик вмонтировали радиомодуль и дистанционно управлял им с пульта.