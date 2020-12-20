Зеленский не смог объяснить народу отказ от российской вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его согражданам невозможно объяснить, почему страна не может воспользоваться российской вакциной от коронавируса, учитывая, что США и страны ЕС свои препараты не предоставляют.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — сказал он в интервью газете The New York Times.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Верховной раде, что Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских.

Зеленский выразил недовольство по поводу недавнего указа действующего президента США Дональда Трампа, который запрещает экспорт вакцин. До этого Киев вел переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускоренном графике поставок.