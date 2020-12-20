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Число официальных наркоманов в Хакасии сократилось вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число наркоманов в Хакасии, которые обратились за медпомощью, за год сократилось вдвое, сообщил Sibnet.ru в ответе на запрос Минздрав региона.

 В 2020 году впервые обратилось за помощью с алкоголизмом 254 пациента, в 2019 году — 322. С наркоманией в этом году поступило 33 пациента, а в 2019 году их было вдвое больше – 66 пациентов. Все пациенты находятся под диспансерным наблюдением у врача психатра-нарколога. 

«В 2019-2020 году случаев алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних не выявлено», — говорится в ответе. 

По данным первого замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилла Смурова, число российских подростков, употребляющих наркотики с вредными последствиями, снизилось в России почти на четверть впервые за пять лет по итогам 2017 года.

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