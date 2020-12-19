Россия победила Чехию в матче Кубка «Первого канала»

Сборная России по хоккею победила чешскую команду в матче второго тура Кубка «Первого канала». Встреча в Москве закончилась со счетом 4:1.

Первую шайбу россиян на седьмой минуте матча забросил Антон Бурдасов после выигранного единоборства на точке. Спустя три минуты отличился Андрей Кузьменко, эффектно переиграв своего оппонента.

После этого чехи отыграли одну шайбу — отличился Седлак, который нанес скрытый бросок по воротам сборной России. Первый период завершился с минимальным преимуществом россиян — 2:1.

Второй период стал самым сложным для сборной России, однако командам не удалось отличиться. В заключительной 20-минутке Чибисов забросил третью шайбу. За три минуты до сирены чехи заменили вратаря шестым полевым, но пропустили гол в свои ворота, отличился Мамин.

Россия с пятью очками занимает первое место в турнирной таблице Кубка «Первого канала». Чехия без очков находится на последнем, четвертом месте. В первом матче, прошедшем 17 декабря, россияне одержали победу над командой Швеции со счетом 4:3 по буллитам.