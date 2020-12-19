Свежее обновление Windows 10 «убило» компьютеры

Декабрьское обновление операционной системы Windows 10 с номером KB4592438 приводит к серьезным проблемам на компьютере.

Некоторые из пользователей столкнулись с неполадками и ошибками после установки патча, пишет Windows Latest. Так, у некоторых наблюдался «синий экран смерти» — критический сбой в системе, который приводит к ее неработоспособности.

Также многие фиксируют скачки нагрузки на процессор, «тормоза» в простых задачах. Пользователям, которые столкнулись с проблемами после обновления, рекомендуется удалить патч и вернуться на старую версию Windows 10.

Свежий апдейт под номером KB4592438 предназначен для октябрьской (October 2020 Update, 20H2) и майской (May 2020 Update, 2004) версий Windows 10. Он начал распространяться с 8 декабря.