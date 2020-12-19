Тропические леса в Бразилии начали выделять углекислый газ

Тропические леса в Бразилии начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать, свидетельствуют результаты последних исследований.

Ученые проанализировали динамику поглощения и выделения углекислого газа на участках тропического леса на юго-востоке Бразилии с 1987 по 2020 год, пишет Science Advances. Оказалось, что объем поглощаемого CO2 сократился на 2,6% в год, а выделяемого — увеличился на 3,4%.

Наиболее серьезное снижение объема поглощаемого углерода испытывают самые сухие и жаркие лесные районы. Ученые подсчитали, что они уже превратились из поглотителей углерода в его источники.

Объем выделения углекислого газа превысил объем поглощения в 2013 году, после чего постоянно рос. По мнению исследователей, причиной аномалии стали вырубки лесов, а также уменьшение количества осадков и регулярные засухи.

По расчетам ученых, амазонские тропические леса содержат 10% углерода, запасенного во всех живых организмах Земли. Ранее они считались одним из главных поглотителей углекислого газа на планете.