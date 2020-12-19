Название села под Новосибирском признали необычным

Кадастровая палата в третьем квартале 2020 года внесла информацию о границах более 2 тысяч населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости. Среди необычных названий деревень специалисты ведомства отметили поселок в Новосибирской области.

В список населенных пунктов с необычными названиями попал поселок Новый Карапуз в Новосибирской области. Также в реестре — село Париж в Челябинской области, деревня Перебор в Свердловской области, Новая Бондюга в Удмуртии.

Кроме этого, среди необычных названий населенных пунктов, данные о которых пополнили реестр в 2020 году, — деревня Ягодная под Челябинском, село Большие Хомяки в Липецкой области, деревня Самолет в Удмуртии, Слонятино в Ярославской области.

Информацию о границах муниципальных образований и населенных пунктах в Единый государственный реестр недвижимости включают региональные и местные власти. Внесение сведений упрощает постановку участков на кадастровый учет.