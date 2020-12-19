МКС получила новую «дырку» и теряет воздух

Специалисты зафиксировали новую утечку воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции, следует из переговоров, которые транслировало NASA.

Экипаж приступил к поиску «дырки». По мнению россиян, воздух уходит через переходную камеру. Ситуация осложняется тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходит к концу.

«Мы сейчас практически не понимаем, в какой части промежуточной камеры у нас еще дополнительная течь», — сказал космонавт Сергей Рыжиков в переговорах с Центром управления полетами.

В ЦУП попросили экипаж МКС укладывать мешки и покрывала на различные места модуля, чтобы сузить район поиска утечки. До момента обнаружения утечки камеру предложили держать постоянно закрытой для экономии воздуха.

Первая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз и составила 1,4 килограмма воздуха в сутки, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности.

После этого выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Саму дыру долгое время не могли найти, однако затем космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер обнаружили трещину с помощью чайного пакетика.



