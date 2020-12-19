WhatsApp добавит новую функцию компьютерной версии

Мессенджер WhatsApp получит возможность видеозвонков в версии программы для компьютеров. Для некоторых пользователей мессенджера эти функции уже доступны в тестовом режиме.

Разработчики программы активно тестируют функцию передачи голосовых и видеозвонков. Появление видеозвонков сделает из WhatsApp конкурента популярной платформы Zoom, передает агентство Reuters.

Мессенджер еще официально не объявил дату релиза функции, которая была эксклюзивом для смартфонов. По мнению инсайдеров, опция станет доступна всем пользователям в январе 2021 года.

WhatsApp — бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. В 2014 году мессенджер за 19 миллиардов долларов купила компания Facebook. На сегодня число его пользователей превышает 2 миллиарда человек.