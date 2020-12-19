Помпео назвал Россию врагом США

Россия входит в список врагов США, заявил госсекретарь Майк Помпео, выступление американского дипломата опубликовано на сайте госдепартамента.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — сказал Помпео.

По мнению Помпео, президент России Владимир Путин «остается реальным риском» для тех американцев, которые «любят свободу». Также дипломат подчеркнул, что Москва якобы причастна к недавней кибератаке на американское правительство.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, предположительно работающие на российскую разведку, отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США.