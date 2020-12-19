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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российский сапер погиб в Нагорном Карабахе при разминировании дороги в районе города Шуша, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Отмечается, что семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка

Россия в конце ноября 2020 года отправила в Нагорный Карабах почти две тысячи миротворцев после того, как Армения и Азербайджан заключили соглашение о прекращении военных действий в непризнанной республике.

Тема: Карабахский конфликт
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