Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе

Российский сапер погиб в Нагорном Карабахе при разминировании дороги в районе города Шуша, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Отмечается, что семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка

Россия в конце ноября 2020 года отправила в Нагорный Карабах почти две тысячи миротворцев после того, как Армения и Азербайджан заключили соглашение о прекращении военных действий в непризнанной республике.