НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Россия испытала самый мощный в мире ракетный двигатель

Источник:
Sibnet.ru
313 6
Фото: © SpaceX

Россия успешно провела огневые испытания самого мощного в мире ракетного двигателя РД-171МВ, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Энергомаш сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме», — написал Рогозин в своем Twitter.

Компания «Энергомаш» работает над РД-171МВ с 2017 года. Эти агрегаты получили неофициальное название «царь-двигатель», их предполагается использовать на проектируемой сверхтяжелой ракете «Енисей», а также на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5».

РД-171МВ — жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа после турбины, оснащенный четырьмя камерами сгорания и работающий на паре кислород-керосин. Он является более мощной версией двигателей РД-170 и РД-171.

Разработка официально считается самой мощной в мире — при массе в 10 тонн тяга двигателя превышает 800 тонн. До 2027 года планируется изготовить 20 таких двигателей, первый реальный запуск ракеты с этим агрегатом намечен на 2023 год.

Еще по теме
Астероид размером с авиалайнер направился к Земле
Китай третьим в мире привез лунный грунт на Землю
Япония показала инопланетный грунт
Последнее солнечное затмение засняли из космоса
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Помпео назвал Россию врагом США
•
Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе
•
Россия испытала самый мощный в мире ракетный двигатель
•
Обнаружена опасная мутация коронавируса
Подробности
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
Как это работает
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярск лишился чемпионата мира по фристайлу и сноуборду
Сибирь 19.12.2020 18:36
Автомобиль в Красноярске пробил ограждение и упал с моста
Сибирь 19.12.2020 16:59
Лавина накрыла лыжника в Шерегеше
Сибирь 19.12.2020 14:42
Столкновение с экскаватором под Красноярском лишило жизни трех
Сибирь 19.12.2020 14:19
Самое популярное
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
24618
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
24303
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11820
Неожиданно много людей с антителами к коронавирусу нашли в Кузбассе
2918
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Помпео назвал Россию врагом США
•
Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе
•
Россия испытала самый мощный в мире ракетный двигатель
•
Обнаружена опасная мутация коронавируса
Подробности
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

fenimor

я думаю, просто надо было воровать поменьше, а работать побольше

14377455

А до этого ее не было? Или отдела маловато, надо до управления разрастаться?

Nik3316

если честно, я не смотрел ни одной серии дом2...

fiopan

Молодцы, нобелевскую премию получат. От герпеса ещё сделайте, замучал в корень, 15 лет мучаюсь.