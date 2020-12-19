Россия испытала самый мощный в мире ракетный двигатель

Россия успешно провела огневые испытания самого мощного в мире ракетного двигателя РД-171МВ, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Энергомаш сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме», — написал Рогозин в своем Twitter.

Компания «Энергомаш» работает над РД-171МВ с 2017 года. Эти агрегаты получили неофициальное название «царь-двигатель», их предполагается использовать на проектируемой сверхтяжелой ракете «Енисей», а также на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5».

РД-171МВ — жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа после турбины, оснащенный четырьмя камерами сгорания и работающий на паре кислород-керосин. Он является более мощной версией двигателей РД-170 и РД-171.

Разработка официально считается самой мощной в мире — при массе в 10 тонн тяга двигателя превышает 800 тонн. До 2027 года планируется изготовить 20 таких двигателей, первый реальный запуск ракеты с этим агрегатом намечен на 2023 год.